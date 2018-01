LUBUSZANIE MOGĄ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE. POLICJA PODSUMOWUJE ROK 11.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Policjanci z województwa lubuskiego podsumowali swe działania w 2017 roku. Z aktywność i skutecznością funkcjonariuszy garnizonu lubuskiego zapoznał się Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Lubuszanie mogą czuć się bezpiecznie.

Czwartek /11 stycznia/ był dniem, kiedy szef lubuskich policjantów insp. Jarosław Janiak miał okazję zrelacjonować ubiegłoroczne działania osiągnięte przez policjantów regionu. W uroczystej odprawie wzięło udział kierownictwo Lubuskiej Policji, a także Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli innych służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, Kapelana Lubuskiej Policji czy władz samorządowych. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zrelacjonowali wyniki służb policjantów w obszarach, które nadzorują.

Pracy w 2017 roku było sporo. Przystanek Woodstock, pożar Gorzowskiej Katedry, Orkan Ksawery, czy działania w operacji związanej z ptasią grypą. Ale też liczne realizacje służb kryminalnych zwalczających zorganizowane grupy przestępcze, częste zaangażowanie wyspecjalizowanych policjantów z pododdziału antyterrorystycznego, codzienne starania o bezpieczeństwo w ruchu drogowym czy też setki działań profilaktyczno – prewencyjnych adresowanych do Lubuszan. Dzięki determinacji, efektywności oraz profesjonalizmowi policjantów należy powiedzieć, że zadania przed nimi postawione zostały wykonane w pełni.

Uwagę społeczeństwa zawsze skupiają wydarzenia, które mają wpływ na ich bezpieczeństwo oraz jego poczucie. Stąd zawsze na piedestale kryteriów oceny pracy Policji, znajdują się zdarzenia zakwalifikowane jako przestępstwa. W tej materii lubuscy policjanci wykonali sporo pracy, aby mieszkańcy regionu mogli uczestniczyć w życiu społecznym bez obawy o zdrowie, życie czy mienie swoje i swoich najbliższych. Stąd bardzo wysoki wskaźnik wykrywalności przestępczości ogólnej sięgający blisko 74 %, kiedy w 2016 roku wynosił on 69,6%. Lubuscy policjanci o 558 ograniczyli przede wszystkim liczbę przestępstw o charakterze kryminalnym. Z 15.703 w 2016 roku do 15.145 w roku 2017, a ich wykrywalność wzrosła z 60,5 % do blisko 64 %.

Niezwykle istotna jest skuteczność eliminowania tych najbardziej uciążliwych społecznie zdarzeń zakwalifikowanych w grupie 7 podstawowych, tj. bójki i pobicia, rozboje czy wymuszenia rozbójnicze, kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże aut, uszkodzenie mienia czy uszkodzenie ciała. W tym obszarze Lubuska Policja odnotowała o 816 mniej takich zdarzeń, z 7.961 w 2016 roku do 7.145 w roku 2017, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności z 38,7% do 39,2%. W 2017 roku niemal o połowę spadła liczba zabójstw lub usiłowań zabójstw z 29 w 2016 do 15 w 2017 roku, z czego większość dotyczyła nieporozumień rodzinnych. Wszyscy odpowiedzialni za te zbrodnie zostali skutecznie wytypowani i ostatecznie zatrzymani przez policjantów.

Dobrą dla Lubuszan informacją jest ta, że nie muszą już tak obawiać się o kradzież swojego auta. Dzięki aktywnym służbom lubuskich śledczych i policjantów kryminalnych w 2017 skradziono blisko 100 samochodów mniej /380/ niż w 2016 roku /479/.

Dzięki intensywnej pracy policjantów zwalczających przestępczość narkotykową, na rynek nie trafiło zabezpieczonych odpowiednio wcześniej 127 kg narkotyków. Istotne jest również to, że podczas wszystkich prowadzonych postępowań policjanci zabezpieczyli u podejrzanych mienie oscylujące w granicach 11 mln zł. To pokazuje, że Lubuszanie mogą czuć się bezpiecznie. Taką deklarację składa blisko 89% społeczeństwa.

Zaufanie to budowane było m.in. na rozwiązywaniu spraw kryminalnych, którymi żyła cała Polska. To:

1. Szybkie ustalenie i zatrzymanie mężczyzny odpowiedzialnego za zgwałcenie 8-letniej dziewczynki:

2. Wytypowanie i zatrzymanie napastników odpowiedzialnych za pobicie i porwanie 25-latka:

3.Ustalony, zatrzymany i aresztowany za handel ludźmi:

4.Uprowadzona kobieta już na wolności – skuteczna współpraca Policji z Polski i Niemiec:

5.Zatrzymanie trzech mężczyzn odpowiedzialnych za pobicie ze skutkiem śmiertelnym:

6.Cios Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością w pornografię dziecięcą:

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest również bezpieczeństwo na drogach. Dzięki dużej aktywności i zaangażowaniu służb ruchu drogowego, na lubuskich drogach zginęło 30 osób mniej niż przed rokiem ! W 2017 roku doszło do 676 wypadków drogowych, w których życie straciły 83 osoby, a 848 zostało rannych. Było to wynikiem blisko 45 tysięcy służb na lubuskich drogach samych policjantów z ruchu drogowego.

W zdarzeniach tych największy udział miały samochody ciężarowe- 37 %, uderzenia w drzewo- 32 % oraz zaśnięcie za kierownicą 12%. Dużą uwagę w licznych akcjach i działaniach prewencyjnych zwracaliśmy na pieszych. Ale nie wszystkich zdarzeń z tą grupą uczestników w ruchu drogowym dało się uniknąć. W 168 wypadkach z udziałem pieszych życie straciło 19 z nich, a 158 zostało rannych. Dużą uwagę w licznych akcjach i działaniach prewencyjnych zwracaliśmy na pieszych. Ale nie wszystkich zdarzeń z tą grupą uczestników w ruchu drogowym dało się uniknąć. Choć było bezpieczniej niż w 2016 roku. W 148 wypadkach z udziałem pieszych /168 w 2016/ życie straciło 15 z nich /18 w 2016/, a 145 zostało rannych /158/.

Duża aktywność policjantów wynikała m.in. z kontroli zachowań kierowców oraz ich stanu trzeźwości. W 2017 roku lubuscy policjanci przeprowadzili aż 672 tysiące badań. I to tylko sama „drogówka”. Dzięki temu wyeliminowano z ruchu 2900 zmotoryzowanych. Liczba ta wyraźnie spada, bowiem w 2016 roku pijanych na lubuskich drogach było aż 3600 ! Dość powiedzieć, że w 2008 roku po lubuskich drogach jeździło ponad 9000 tysięcy nietrzeźwych. Łącznie „drogówka „ zarejestrowała ponad 120 tysięcy wykroczeń.

Ale nie sposób nie wspomnieć o przywracanych posterunkach, które sprawiły, że społeczeństwo ponownie może korzystać z pomocy Policji bez potrzeby pokonywania wielu kilometrów. Chodzi tu o Posterunek Policji w Zbąszynku, Przytocznej oraz Lubniewicach, które już służą mieszkańcom. Do dyspozycji lubuskich stróżów prawa trafiło 54 nowych pojazdów. Zaś w szeregi lubuskiej Policji wstąpiło 103 policjantów.

Wśród priorytetów na 2018 rok, Lubuska Policja stawia na:

- Wysoką aktywność w obszarze zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom szczególnie społecznie uciążliwych oraz skuteczne ściganie ich sprawców.

- Zwiększenie widoczności patroli policyjnych w tym również patroli pieszych.

- Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- Kontynuacja założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

- Dbanie o dobry wizerunek Policji głównie poprzez wysoką jakość pracy oraz kontakt z mieszkańcami.

- Podnoszenie jakości pracy poprzez doskonalenie i szkolenie zawodowe.

