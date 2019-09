Życie po wypadku – międzynarodowy projekt Lubuskiej i Brandenburskiej Policji Data publikacji 20.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przedsięwzięcie Lubuskiej i Brandenburskiej Policji przyciągnęło wiele osób, które były nie tylko ciekawe rozmów i wykładów, ale chciały także zobaczyć realne zderzenie samochodu ciężarowego z osobowym. O „Życiu po wypadku ” opowiadali ci, którzy w swoim życiu ucierpieli w takich zdarzeniach. Inicjatywa policji ma przede wszystkim propagować bezpieczeństwo i kulturę jazdy po obu stronach granicy. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. Patronat medialny nad konferencją objęła TVP3 Gorzów Wlkp. oraz Radio Zachód.

Celem projektu jest ścisła współpraca pomiędzy Policją polską i niemiecką realizującą wspólne cele na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprzez wspólną otwartą konferencję, propaguje bezpieczeństwo oraz uczy kultury jazdy, która będzie miała zastosowanie przez kierujących podczas przemieszczania się po drogach po obu stronach granicy.

W Polsce w 2018 roku odnotowano 31678 wypadków drogowych, w których 2862 osoby poniosły śmierć, a 37360 doznało obrażeń ciała. W porównaniu do 2017 roku stan bezpieczeństwa pod względem ilości wypadków drogowych w Polsce uległ poprawie - liczba wypadków zmalała o 1146, odnotowano natomiast wzrost o 26 ofiar śmiertelnych, osób rannych mniej o 2231. W 2018 roku w Polsce odnotowano 436460 kolizji drogowych. W województwie lubuskim w 2018 roku odnotowano 663 wypadki drogowe, w których 79 osób poniosło śmierć, a 790 osób odniosło obrażenia ciała (398 osób lekko rannych i 392 ciężko rannych). Odnotowano 12714 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku odnotowano spadek ilości wypadków drogowych o 19, mniej o 5 ofiar śmiertelnych i mniej o 65 osób rannych. Spadła również ilość zgłoszonych Policji kolizji o 1160. Potrzeba organizowania projektów, które mogą wpłynąć na właściwe postawy zmotoryzowanych, a co za tym idzie zmniejszenia tragedii na drogach jest zatem ogromna.

Zainteresowanie wydarzeniem w Gorzowie Wlkp. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego było duże. W konferencji uczestniczyli uznani specjaliści z kilku dziedzin i osoby, które na własnym przykładzie opowiadały o życiu po wypadku. To życie, które dla nich zmieniło się diametralnie, ale jak zaznaczali rozmówcy, wyznaczyło nowe cele. Cenne były rozmowy i wskazówki żużlowego mistrza świata Tomasza Golloba, idącego w jego ślady Bartka Zmarzlika czy spostrzeżenia Moniki Kuszyńskiej – wokalistki Varius Manx w latach 2000-2010. W dyskusji udział brał Łukasz Byśkiniewicz- kierowca rajdowy TVN Turbo Rally Team, dziennikarz motoryzacyjny Adam Kornacki, Janusz Popiel ze Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych czy dr n. med. Krzysztof Gojdź. Prelegentami konferencji byli także biegli z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych, psychologowie i medycy.

To przedsięwzięcie było dedykowane przede wszystkim do osób w wieku 17-25 lat. To grupa, która najczęściej powoduje zdarzenia drogowe. Policjanci i zaproszeni goście analizowali przyczyny powstawania wypadków, omawiali mechanizm powstawania uszkodzeń w pojazdach. Sporo czasu poświęcono także zagadnieniom z zakresu psychologi, a dotyczących życia po traumatycznej sytuacji. Zdobyta podczas konferencji wiedzy oraz uzyskane umiejętności powinny być wykorzystywane przez kierujących pojazdami. Dobre wzorce przełożą się na ograniczenie wypadków drogowych.

Na placu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego było kilkanaście ciekawych stanowisk. Każdy mógł z nich skorzystać. Symulator dachowania, zderzenia, miasteczko ruchu drogowego, ratownicy medyczni, strażacy czy punkty edukacyjne dla kierowców, ściągnęły wielu chętnych. To zorganizowane przez policję przedsięwzięcie miało ogromną skalę. Jednym z najciekawszych elementów była symulacja wypadku drogowego. Ciężarówka wjechała w bok osobówki. Do akcji ruszyli strażacy, medycy i policjanci. Niezbędne było rozcięcie osobowego auta. Z ciężarówki kierowca wysiadł o własnych siłach. Dopiero po uszkodzeniach osobówki widać, że nawet przy niewielkiej prędkości, zderzenie z ciężarówką może zakończyć się tragedią.

