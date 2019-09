Wiele już razem zrobiliśmy – międzynarodowa konferencja o współpracy polsko-niemieckiej Data publikacji 20.09.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Frankfurt nad Odrą był gospodarzem międzynarodowej konferencji, w której brali udział przedstawiciele lubuskiej Policji. Funkcjonariusze kilku służb dyskutowali na tematy związane z szeroko pojęta współpracą i możliwościach prawnych. Wymiana doświadczeń sprawia, że takie spotkania zacieśniają współpracę Policji polskiej i niemieckiej. Służby obu krajów przez lata pracują nad wypracowaniem wzorowego modelu wymiany informacji.

W budynku Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą spotkali się funkcjonariusze kilku służb z Polski i Niemiec, które na co dzień ze sobą współpracują. Wśród nich przedstawiciele lubuskiej Policji, a także służb celnych i straży granicznej. We Frankfurcie pojawili się także funkcjonariusze z komend, które znajdują się przy naszej zachodniej granicy.

Obecnie wypracowany model współpracy pomiędzy policją polską i niemiecką to efekt wielu lat doświadczeń. Oba państwa stworzyły system wymiany informacji, który realnie wpływa na bezpieczeństwo terenów przygranicznych.

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku to miejsce, w którym codziennie współpracują służby obu krajów. To właśnie tu można przekazać niezbędne informacje na temat działań czy poszukiwań. Szybki przekaz i koordynacja mają duży wpływ na skuteczność w walce z przestępczością transgraniczną.

Dużą część konferencji poświęcono możliwościom prawnym. Swój wykład miał dr Krzysztof Wojciechowski, dyrektor administracyjny Collegium Polonicum, który mówił o możliwościach i wyzwaniach współpracy między służbami z Polski i Niemiec. Przez lata przedstawiciele obu krajów pracują nad tym, by była ona na jak najwyższym poziomie. Skuteczna praca i przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej wpływa na wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców obu krajów.





