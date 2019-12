W refleksji i modlitwie z rodzinami poległych na służbie lubuskich policjantów Data publikacji 14.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę /14 grudnia/ w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie Mszą Świętą uczczono pamięć poległych na służbie funkcjonariuszy województwa lubuskiego. Cała policyjna rodzina w refleksji oddała hołd tym, którzy swoją postawą dali świadectwo wierności pięknym słowom przysięgi. To był także właściwy moment na przełamanie się opłatkiem i złożenie świątecznych życzeń.

Nabożeństwo rozpoczęło się wprowadzeniem do rokitniańskiej bazyliki sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Mszy Świętej przewodniczył kan. Piotr Bortnik – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Mszę koncelebrował również ks. kan. Jerzy Piasecki, kapelan lubuskiej Policji. W uroczystości wziął udział insp. Tomasz Kłosowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., rodziny poległych na służbie lubuskich policjantów, policjanci i pracownicy lubuskiej Policji oraz przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego policjantów województwa lubuskiego z podinsp. Sławomirem Kostiuszko na czele. Przy oprawie muzycznej w wykonaniu Pani Eweliny Kozłowskiej z Wydziału Nieruchomości KWP w Gorzowie Wlkp. akompaniamencie gitarowym Waldemara Pyki, Grzegorza Wiśniewskiego oraz solistek– modlono się za wszystkich poległych na służbie lubuskich policjantów.

Podczas spotkania Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Tomasz Kłosowski zwrócił się słowami: „Dziękuję, za tę obecność, potrzebną nam wszystkim. To świadectwo pamięci i szacunku pielęgnowanej od kilku lat. Oddajemy tym samym hołd dla naszych kolegów, którzy wypełniając słowa roty do końca pozostali na wiecznej służbie. To najwyższa wartość. W tym przedświątecznym czasie życzę Państwu pogody ducha, momentów wypełnionych pokojem, miłością i dobrymi wspomnieniami. Chciałbym zapewnić, że zawsze możecie liczyć na naszą pomoc i wsparcie”.

Insp. Tomasz Kłosowski wręczył rodzinom świąteczne upominki, ufundowane m.in. przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Spotkanie przygotował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa lubuskiego we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Oddajemy hołd tym, którzy swoją postawą dali świadectwo wierności pięknym słowom przysięgi. Pielęgnowanie pamięci o poległych na służbie lubuskich policjantach jest naszym obowiązkiem !

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp