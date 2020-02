BY ZAPOBIEC DROGOWEJ KATASTROFIE. POLICYJNE KONTROLE AUTOKARÓW Data publikacji 13.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci kontrolowali autokary przewożące dzieci do szkół. Szczegółowe kontrole zarówno kierowców, jak i stanu technicznego pojazdów oraz dokumentacji i pozwoleń potwierdziły, że dzieci przewożone są bezpiecznie.

Policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „TRUCK & BUS”.

W ramach działań m.in. od wczesnych godzin rannych policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci do szkół. Mundurowi sprawdzali w szczególności:

stan techniczny i wyposażenie pojazdów

stan trzeźwości kierowców

sposób przewożenia osób i rzeczy

Podczas kilkugodzinnych działań porannych, policjanci sprawdzili pięć autokarów, które przewożą dzieci i młodzież do szkół. Nasze pociechy są bezpieczne- policjanci nie ujawnili żadnych nieprawidłowości.

Akcja będzie trwała przez cały dzień na terenie całego kraju. Ma ona na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego zagrożeń, spowodowanych prowadzeniem pojazdów niesprawnych technicznie lub też przez nieodpowiednie osoby. Kontrole skupione będą na kierujących zajmujących się zawodowo transportem lub przewozem osób. Policjanci będą kontrolować autobusy, busy i ciężarówki. Będą sprawdzać dokumenty stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierujących i przestrzeganie norm czasu pracy kierujących.

Ale te działania mają właściwie charakter ciągły. Kiedy mundurowi otrzymają informację o planowanym wyjeździe, pojawiają się we wskazanym miejscu i przeprowadzają szczegółową kontrolę. Ta składa się z dwóch podstawowych elementów, czyli sprawdzenia trzeźwości kierowcy oraz stanu technicznego pojazdu. Osoba wsiadająca za kierownicę autokaru musi posiadać niezbędne uprawnienia do przewożenia większej ilości osób, a także musi być odpowiednio wypoczęta. Policjanci sprawdzają stan psychofizyczny kierowców, w czym pomagają im specjalne urządzenia rejestrujące czas podróży i postoju. Kiedy kontrola kierowcy wypada bezproblemowo, sprawdzany jest autokar. Mundurowi w białych czapkach bardzo szczegółowo zwracają uwagę na stan techniczny pojazdu. Sprawdzają poziom płynów, zużycie bieżnika opon, sprawność świateł, oraz funkcjonowanie systemów kierowania i hamowania. Autokar musi także posiadać gaśnice, apteczki oraz specjalne tabliczki informacyjne. Jeżeli policjanci stwierdzą niesprawność któregoś z tych elementów, to wówczas zatrzymują dowód rejestracyjny pojazdu. Przewoźnik zmuszony jest wtedy podstawić inny autokar lub usunąć problem na miejscu. Natomiast gdy kontrola przebiega bez żadnych przeciwwskazań mundurowi dopuszczają pojazd do dalszej jazdy i wycieczka może ruszać w drogę.

Przypominamy, że kontrolę autokaru może zgłosić każda osoba. Należy wtedy zadzwonić do najbliższej jednostki Policji lub zgłosić się osobiście i przekazać funkcjonariuszom potrzebne informacje m.in. miejsce i czas wyjazdu wycieczki. Warto pamiętać, aby kontrolę zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem, co pozwoli policjantom odpowiednio zaplanować ich działania.

st. asp. Justyna Łętowska

KPP Międzyrzecz