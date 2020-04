Pani nie wiedziała o konieczności zakrywania twarzy. Maseczkę podarowali jej przejeżdżający policjanci Data publikacji 18.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas patrolu policjanci napotkali na spacerze przemiłą starszą Panią, której w natłoku informacji umknął nowy obowiązek zasłaniania twarzy. Policjanci wobec tego podarowali jej jedną z własnych, wielorazowych maseczek. Rozmowa była tak miła, że postanowili ją uwiecznić. Pomagamy i chronimy. Pamiętajmy o akcji #ZAKRYJTWARZ

Od 16 kwietnia 2020 roku z powodu epidemii koronawirusa rząd wprowadził obowiązek zakrywania twarzy na terenie całego kraju. Będzie to pomocne w ratowaniu zdrowia i życia Polaków. Dlatego warto wiedzieć, jak się do tego obowiązku zastosować. W walce z COVID-19 obostrzenia, choć momentami uciążliwe, służą nam wszystkim. Mają na celu ochronić nas przed rozprzestrzenianiem się wirusa, czyli przed zarażeniem siebie lub innych przez nas. Nie każdy nosiciel wirusa jest tego świadomy. Dlatego też policjanci podczas patroli zwracają uwagę na stosowanie się do nowych przepisów. Przede wszystkim w rozmowach z ludźmi przypominają o nowym obowiązku zasłaniania twarzy. W większości przypadków mieszkańcy naszego regionu w pełni przestrzegają zasad. Zdarzają się przypadki naruszeń, ale wynikają one raczej z sytuacji roztargnienia lub zapomnienia o nowym obowiązku lub też kiedy skończył się zapas, a nie świadomym jego łamaniu.

Podczas jednego z wyjazdów, świebodziński patrol napotkał starszą Panią podczas spaceru. W natłoku informacji, Pani umknął nowy nakaz. Jak oświadczyła, nie posiada niestety maseczki, ponieważ z braku wiedzy nie zaopatrzyła się. Policjanci postanowili podarować Pani jedną z własnych wielorazowych maseczek. Rozmowę z przemiłą Panią postanowili uwiecznić. Oby więcej spotkań z tak pozytywnymi ludźmi, którzy rozumieją sytuację w jakiej się znaleźliśmy. Pamiętajmy, że wspólnie walczymy z epidemią i wszelkie nowe zalecenia służą nam wszystkim. Ta sytuacja pokazuje, że jesteśmy dla Was. Pomagamy i chronimy.

mł. asp. Marcin Ruciński

KPP Świebodzin